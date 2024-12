Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.12.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Beim Abbiegen anderen Pkw übersehen; Schaden 3000 Euro

Eine 47-jährige Autofahrerin aus Meinhard ist am Montagmorgen um kurz vor 07.00 Uhr mit dem Wagen einer ebenfalls aus Meinhard stammenden 33-Jährigen zusammengestoßen. Die Verursacherin wollte in der Ortslage von Frieda von der Leipziger Straße in Goethestraße abbiegen, wobei sie den anderen Pkw übersah. An beiden Autos entstand jeweils ein Frontschaden der sich auf insgesamt 3000 Euro beziffert.

Wildunfall

Am Auto eines 52-Jährigen aus Meinhard entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, nachdem er auf der Landesstraße L 3424 mit einem Wildschwein kollidiert war. Der Mann war zur Unfallzeit am frühen Dienstagmorgen um 03.17 Uhr von Langenhain nach Eschwege unterwegs. Das Tier verendete noch am Unfallort.

Polizei Sontra

Sattelzug beschädigt Schild und fährt unerlaubt davon; Schaden 500 Euro

Ermittlungen wegen Unfallflucht nach einem flüchtigen Sattelzug mit polnischer Zulassung (Kennzeichen des Aufliegers: PO3YV45) haben die Beamten in Sontra aufgenommen. Wie von Zeugen angezeigt wurde, war ein bislang noch unbekannter Fahrer eines Sattelzuges (Zugmaschine und Auflieger) mit polnischer Zulassung auf der Bundesstraße B 400, von Ulfen kommend in Richtung Herleshausen unterwegs. In den Kreisverkehr "Blinde Mühle" fuhr der Sattelzug am Hinweisschild "Sontra" entgegen der Fahrtrichtung ein und am Hinweisschild "Herleshausen" aus dem Kreisverkehr hinaus. Beim Durchqueren des Kreisels verursachte der Sattelzug einen Schaden von ca. 500 Euro an dem Hinweisschild "Sontra". Weitere Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wäschetrockner aus Kellerraum geklaut; Polizei bittet um Hinweise

Bei der Polizei in Witzenhausen ist jetzt der Diebstahl eines Wäschetrockners zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben sich Unbekannte zwischen Sonntag 21.30 Uhr und Montag 10.00 Uhr Zutritt zum Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen verschafft und einen Wäschetrockner der Marke BEKO im Restwert von 200 Euro geklaut. Durch eine von Innen aufgehebelte Hintertür (Sachschaden 300 Euro) des betreffenden Kellerraumes, schafften die Unbekannten den Trockner dann aus dem Haus. Von Bewohnern des Hauses konnte im fraglichen Zeitraum eine Person festgestellt werden, die für den Diebstahl in Frage kommen könnte. Diese wird wie folgt beschrieben: männlich, europäisches Aussehen, ca. 1,75m groß-, blaue Jeans, auffälliges Tattoo auf der rechten Wange, Piercing am rechten Nasenloch. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Pflanzen und neu gepflanzte Bäume beschädigt; Polizei bittet um Hinweise

Bei der Polizei Witzenhausen ist am Montagabend eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden. Demnach haben offenbar Unbekannte am Sonntag zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr mit einem Kraftfahrzeug den Wald-/Flurbereich "Am Sulzberg" befahren, wodurch im dortigen Bereich mehrere Pflanzen und neu gepflanzte kleine Bäume beschädigt wurden. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell