Polizei Eschwege

POL-ESW: Große Anzahl von Geschwindigkeitsverstößen nahe Kita in 30er-Zone festgestellt; in einem Fall wird ein Fahrverbot fällig

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Werra-Meißner hat am heutigen Freitag in Wendershausen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die Beamten überwachten die Geschwindigkeit in der Eschweger Straße, nahe der dortigen Kindertagesstätte, wo werktags zwischen 07.00 Uhr und 15.00 Uhr Tempo 30 für die Verkehrsteilnehmer angeordnet ist.

Wie PHK Bindbeutel vom Verkehrsdienstes mitteilt, überwachten die Beamten dort am heutigen Freitag von 08.15 Uhr bis 12.15 Uhr den fließenden Verkehr, was zu einer nicht unerheblichen Anzahl von Verstößen führte.

In den 4 Stunden mussten die Beamten gegenüber 32 Verkehrsteilnehmern gebührenpflichtige Verwarnungen aussprechen, in 21 Fällen sind Ordnungswidrigkeitsanzeigen vorgelegt worden, in einem Fall wird sogar ein Fahrverbot fällig.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell