POL-ESW: Pressebericht 06.12.2024

Eschwege (ots)

Gartenhütte aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde jetzt der Aufbruch einer Gartenhütte in Meinhard-Frieda in der Straße "Auf der Wiese". Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zu einer dortigen Kleingartenparzelle und brachen hier eine Laube und einen Schuppen auf. Geklaut wurde diverses Werkzeug im Wert von 150 Euro. Hinweise zu der Tat, die sich zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 10.15 Uhr ereignete, nimmt die Polizei Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege ist am Donnerstag zwischen 14.10 Uhr und 14.25 Uhr ein schwarzer BMW 216i Grand Tourer auf der Beifahrerseite (Kratzer u. Lackabrieb) beschädigt worden. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Warnbaken geklaut; Tatverdächtiger ermittelt

Die Polizei in Eschwege ermittelt aktuell wegen des Diebstahls von drei geklauten Warnbaken. Bereits am vergangenen Sonntag wurden diese gegen 13.10 Uhr in der Schwebdaer Straße in Grebendorf nahe des dortigen Schnellrestaurants von einem Autofahrer eingeladen und mitgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte dann zeitnah das Fahrzeug identifiziert und in der Folge ein 72-Jähriger aus dem Südeichsfeld als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen den Mann richten sich jetzt die Ermittlungen wegen Diebstahls. Der Wert der geklauten Warnbaken, die zwischenzeitlich wieder zurückgegeben wurden, wird mit 450 Euro angegeben.

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Strohballen geprallt

Ein 47-jähriger Autofahrer aus Vlotho (LK Herford) ist am Freitagmorgen in Oberrieden mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und ist anschließend ohne Fremdeinwirkung mit drei Siloballen kollidiert. Der Mann war gegen 07.20 Uhr von Oberrieden auf einem Verbindungsweg Richtung Lindewerra unterwegs und geriet dann infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, wo er auf einem angrenzenden Feld mit drei größeren Siloballen kollidierte. Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Pkw liegt bei 12.000 Euro. Dazu kommt ein Schaden von 180 Euro an den Siloballen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3238 zwischen Ermschwerd und Stiedenrode ist ein 29-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen mit einem Hasen kollidiert. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, das Tier war später nicht mehr auffindbar. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 16.30 Uhr.

Sachbeschädigung/Körperverletzung (Häusliche Gewalt)

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen einen 21-Jährigen aus Witzenhausen aufgenommen. Wie die Beamten aus Witzenhausen berichten, soll der Mann am Donnerstagabend um kurz vor 22.00 Uhr seine Ex-Freundin aufgesucht und mit dieser in einen verbalen Streit geraten sein. Der Streit schaukelte sich letztlich hoch, woraufhin der Mann die Frau dann an den Hals gegriffen und gewürgt haben soll. Als die Frau an ihrer Wohnanschrift ins Haus flüchtete, trat der Mann noch gegen die dortige Hauseingangstür, die dadurch beschädigt wurde. Die Beamten machten den Tatverdächtigen später an seiner Wohnanschrift ausfindig und sprachen ihm ein Annäherungs- und Kontaktverbot aus.

