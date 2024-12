Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.12.24

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausparken

Um 18:46 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 35-Jähriger aus Fuldatal auf dem Parkplatz der Stadthalle in Eschwege rückwärts auszuparken. Dabei touchierte er mit seinem Auto einen geparkten anderen Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl aus Pkw

Zwischen dem 02.12.24, 19:50 Uhr und dem 03.12.24, 06:20 Uhr wurde auf dem Gelände der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau aus einem Pkw Hyundai eine Geldbörse entwendet. In dieser befanden sich neben Bargeld noch die Bank-Card sowie persönliche Dokumente. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Einbruch

Zwischen dem 29.11.24, 10:00 Uhr und dem 04.12.24, 16:45 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses in der Straße "Mühlweg" in Hessisch Lichtenau auf. In der Wohnung wurden sämtliche Zimmer durchwühlt, ob etwas entwendet wurde, konnte der Geschädigte bei Anzeigenerstattung noch nicht feststellen. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

