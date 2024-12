POL-ESW: Pressebericht vom 03.12.24 (2)

Polizei Eschwege

Kelleraufbrüche

Aus der Oderstraße in Eschwege werden mehrere Kelleraufbrüche angezeigt. Im Zeitraum vom 01.12.24, 16:00 Uhr und dem 02.12.24, 13:00 Uhr wurde aus einem Waschraum eines Mehrfamilienhauses ein dort abgestelltes und gesichertes E-Bike der Marke "Cube" entwendet. Weitere zwei Kellerräume wurden durch unbekannte Täter aufgesucht, aus denen jedoch nichts entwendet wurde. Schaden: ca. 3900 EUR. Hinweise: 05651/9250

Diebstahl von Fahrzeug und Werkzeugen

Zwischen dem 02.12.24, 16:00 Uhr und heute Morgen wurde vom Gelände der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau ein weißer Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen "ESW-LI 12" entwendet. Der oder die Täter brachen zuvor eine Tür zu einem Lehrgebäude (Ausbildungsstätte) auf und entwendeten daraus unter anderem vier Makita Akkuschrauber, eine Tauchsäge und einen Exzenterschleifer. Weiterhin wurde eine geringe Menge Bargeld sowie ein Laptop gestohlen. Bei dem Einbruch gelangten der oder die Täter auch in den Besitz des Fahrzeugschlüssels für den Transit mit dem sie dann in unbekannte Richtung flüchteten. Der Gesamtschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

