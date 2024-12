Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.12.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz des Ärztehauses "Am Bahnhof" in Eschwege beschädigte gestern Vormittag, um 10:30 Uhr, ein 88-Jähriger aus Sontra beim Ausparken mit seinem Pkw einen gegenüberliegend geparkten Hyundai, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand.

Unfall beim Einfahren

Um 07:30 Uhr befuhr gestern Morgen ein 19-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die B 7 von Oetmannshausen kommend und beabsichtigte in Richtung "Hoheneicher Rondell" abzubiegen. Beim Einfahren vom Beschleunigungsstreifen auf die B 27 übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einem 54-Jährigen aus Südeichsfeld gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Unfallflucht

Um 05:42 Uhr wurde heute früh in der Thüringer Straße in Burghofen ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Pkw angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war in Höhe Hausnummer 24 am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Hinweise: 05651/9250

schlafend angetroffen

Um 13:40 Uhr wurde gestern in der Mittagszeit ein 31-Jähriger aus Wanfried schlafend im abgetrennten und eingezäunten Bereich des Leergutes auf dem Gelände der Eschweger Klosterbrauerei in der Thüringer Straße in Eschwege angetroffen. Diesbezüglich wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Zudem steht der 31-Jährige in Verdacht zuvor sechs Leergutkisten "Coca-Cola "entwendet und den Zaun beschädigt zu haben.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Am 02.12.24 wurde zwischen 07:30 Uhr und 12:10 Uhr ein blauer Pkw Audi, der in der Geschwister-Scholl-Straße in Witzenhausen auf dem Parkplatz der Beruflichen Schulen abgestellt war, beschädigt. Unbekannte zerkratzten die beiden rechten Fahrzeugtüren, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl eines Mountain-Bike

Zwischen dem 29.11.24, 13:20 Uhr und dem 01.12.24, 16:30 Uhr wurde am Bahnhof in Witzenhausen ein dort abgestelltes und gesichertes weißes Cube Cross-Bike im Wert von ca. 500 EUR entwendet. Zuvor haben der oder die Täter das Kettenschloss "geknackt", wodurch ein Sachschaden von ca. 50 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell