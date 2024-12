Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl einer Geldbörse auf Weihnachtsmarkt

Eschwege (ots)

Auf dem Weihnachtsmarkt in Sontra (Marktplatz) ereignete sich am vergangene Samstagabend ein Geldbörsendiebstahl. Gegen 19:00 Uhr hielt sich ein Ehepaar im Bereich eines Glühweinstandes auf, als zwei Frauen an das Ehepaar herantraten. Eine der Täterinnen ging auf den Ehemann zu und umarmte diesen überschwänglich. Dabei gab sie an "Heike Brandt" zu heißen und fragte den 88-Jährigen, ob dieser sie nicht wiedererkennen würde. Während diese Täterin das Ehepaar dadurch ablenkte, muss die zweite Täterin dies ausgenutzt haben, um bei der 86-Jährigen Ehefrau den Reißverschluss der Jacke zu öffnen, um daraus das Portmonee zu entwenden. Währenddessen lenkte die erste Täterin das Ehepaar weiterhin überschwänglich ab, um sich dann abrupt - gemeinsam mit der zweiten Täterin - zu entfernen.

Beschreibung der Täterinnen:

1. Täterin: weiblich, ca. 165 - 170 cm groß, ca. 40 - 50 Jahre alt, normale Statur mit auffallend fülligen Wangen; entweder dunkle Strickmütze oder dunkle Haare, schwarze Jacke. 2. Täterin: weiblich, ca. 160 cm groß, ca. 40 - 50 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle jedoch stark grau melierte gelockte schulterlange Haare, dunkler Mantel.

Bei dem entwendeten Portemonnaie handelt es sich um eine kleine rote Ledergeldbörse mit Debit-Karten, persönlichen Dokumenten und Bargeld. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen (Weihnachtsmärkten), in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden. Hierzu zählt insbesondere darauf zu achten, nur notwendige Dokumente und Bargeld / Debitkarte mitzuführen. Diese sollen nach Möglichkeit immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen mitgeführt werden.

Weitere Präventionstipps erhalten Sie unter nachstehenden link:

www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/taschendiebe-auf-weihnachtsmaerkten/

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

