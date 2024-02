Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz

55765 Birkenfeld, Wasserschieder Straße (ots)

Am Samstag, 10.02.24 gegen 05:45 Uhr parkt die Geschädigte ihren weißen PKW am Rand des Parkplatzes der Firma Lidl in Birkenfeld. Als sie gegen 14:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte fuhr sie nachhause. Heute stellte die Geschädigte den Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich aus Unachtsamkeit beim Ein- oder Ausparken auf dem Lidl-Parkplatz gegen die hintere Beifahrerseite des PKW der Geschädigten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld, Tel.: 06782-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell