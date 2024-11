Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.11.24 (2)

Eschwege (ots)

Diebstähle im Freizeitbad

Angezeigt wurden noch mehrere Diebstähle, die sich in den vergangenen Tagen im Freizeitbad "Espada" in Eschwege ereignet haben. So wurden zwischen dem 20.11.24, 12:30 Uhr und dem 21.11.24, 14:00 Uhr aus einem Aufenthaltsraum für Mitarbeiter aus einem dort abgestellten Rucksack 15 Euro aus einer Geldbörse entwendet. Aus einem Umkleideraum für Mitarbeiter wurden über das vergangene Wochenende aus zwei Spinden, die aufgebrochen wurden, ebenfalls Bargeld in Höhe von insgesamt 16 Euro entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Weiterhin wurden in diesem Zeitraum eine im Bademeisterraum aufbewahrte Geldkassette aufgebrochen und aus dieser ca. 100 EUR gestohlen. Hinweise: 05651/9250.

Unfallflucht

Um 08:55 Uhr befuhr heute Morgen ein Sattelzug den Hoyweg in Niederhone in Richtung "Sonnenhügel". In einer Kurve überfuhr der Sattelzug den Gehweg und touchierte anschließend eine Mauer, die auf einer Länge von drei Metern beschädigt wurde. Der Schaden an der Mauer wird mit ca.500 EUR angegeben. Beschreibung: weißer Sattelzug mit Auflieger, auf dem sich zwei Container befanden. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

