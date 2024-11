Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.11.24

Eschwege (ots)

Unfall nach Reifenwechsel

Um 10:55 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 74-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die B 7/B 27 vom "Hoheneicher Rondell" kommend in Richtung Oetmannshausen. Dabei löste sich der vordere linke Reifen vom Auto und rollte in den Gegenverkehr, wo zu dieser Zeit ein 45-Jähriger aus Baunatal mit einer Sattelzugmaschine entgegenkam. Der Reifen prallte dann gegen den Kotflügel der Zugmaschine. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Unfall beim Rangieren

Um 09:30 Uhr befuhr gestern Morgen ein 28-Jähriger aus Immenhausen mit einem Lkw die Straße "Fuhrgraben" in Hoheneiche. Beim Rangieren mit dem Lkw beschädigte er mit dem Fahrzeug ein Solarmodul, welches auch als Grundstückseinfriedung verwendet wird. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Wildunfall

Um 00:10 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 42-Jähriger aus Vellmar, der mit einem Sattelzug auf der B 249 in der Gemarkung von Meinhard unterwegs war, mit einem Wildschwein. Das Wildschwein entfernte sich nach dem Aufprall. An der Zugmaschine entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Unfallflucht

Um 13:40 Uhr befuhr gestern Mittag ein 61-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Linienbus die Kirchstraße in Vockerode in Richtung Germeröder Straße. Beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw touchierte der Bus das Auto am linken vorderen Kotflügel/ Radkasten, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Anschließend fuhr der der Busfahrer weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, konnte aber aufgrund von Hinweisen unmittelbar nach dem Unfallgeschehen ermittelt werden.

Polizei Witzenhausen

Gegen Poller gefahren

Am Kirchplatz in Witzenhausen beabsichtige gestern Morgen eine 78-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw in eine Parklücke zu fahren. Dabei streifte sie einen dort aufgestellten Poller, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

