Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.11.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 08:26 Uhr kollidierte gestern Morgen eine 63-Jährige aus Eschwege, die mit ihrem Pkw auf der L 3242 zwischen Vockerode und "Schwalbenthal" unterwegs war, mit einem Rehbock. Der Rehbock entfernte sich anschließend; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Mit einem Wildschwein kollidierte gestern Nachmittag, um 16:05 Uhr, ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal, der mit seinem Pkw auf der K 51 zwischen Weißenbach und Frankenhain unterwegs war. Das Wildschwein lief anschließend weiter; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz gegenüber des Ärztehauses in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege wurde am gestrigen Dienstag, zwischen 12:10 Uhr und 12:40 Uhr, ein schwarzer Pkw Seat Cupra im hinteren rechten Fahrzeugbereich angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR an dem Auto. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Handtaschendiebstahl

Aus einem unverschlossenen Kofferraum wurde gestern Mittag, gegen 12:00 Uhr, einer 83-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf eine schwarze Lederhandtasche entwendet. In dieser befanden sich neben einem Mobiltelefon noch diverse Dokumente. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Hausfassade (SPD)

Zwischen dem 25.11.24, 16:10 Uhr und dem 26.11.24, 07:50 Uhr haben Unbekannte die Hausfassade der SPD-Geschäftsstelle in der Niederhoner Straße in Eschwege mit roter Farbe bespritzt. Dabei wurden keine Motive oder Botschaften hinterlassen; die Farbe wurde augenscheinlich wahllos auf die Fassade gespritzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von Verkehrsschildern

Zwischen dem 25.11.24 und dem 26.11.24 wurden vier Verkehrsschilder mit der Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h durch Unbekannte entwendet. Die Schilder waren an der B 7 zwischen Netra und Röhrda aufgestellt. Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Der Schaden wird mit 400 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Zeugen gesucht

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sucht die Polizei in Sontra nach einem grau-silbernen SUV, der am vergangenen Sonntag, 24.11.24 auf der B 400 im Zuge eines Überholvorgangs einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdete. Nach Angaben einer 49-Jährigen aus Herleshausen war sie zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr auf der B 400 von Ulfen kommend in Richtung Unhausen unterwegs. Kurz hinter der Waldgrenze in Höhe des "Alberbergtunnels" kam ihr der besagte SUV aufgrund eines Überholvorgangs auf ihrer Fahrspur entgegen. Augenscheinlich schaffte der Fahrer des SUV es nicht, den Überholvorgang zügig zu beenden, so dass dieser immer näher kam. Da auch Lichthupe und akustische Signale nicht dazu führten, dass der Fahrer seinen Überholvorgang abbrach, war die 49-Jährige gezwungen ihr Auto bis zum Stillstand abzubremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Nur so gelang es dem entgegenkommenden Fahrer noch rechtzeitig auf seine Fahrspur einzuscheren. Ungerührt davon, setzte er seine Fahrt fort. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann mit rundlichem Gesicht und kurzen hellen Haaren (blond oder grau) handeln. Auffällig war noch eine hohe Stirn. Die Polizei in Sontra bittet daher Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer: 05653/97660 zu melden. Möglicherweise ist der Fahrer / der SUV auch schon vorher oder nachher aufgrund unsicherer oder gefährdender Fahrweise aufgefallen. Auch diesbezüglich wird um Hinweise gebeten.

Polizei Hessisch Lichtenau

gegen geparktes Auto gefahren

Um 07:18 Uhr befuhr heute Morgen ein 29-Jähriger aus Großalmerode die Brückenstraße in Großalmerode. In Höhe der Haus-Nr.: 36 übersah er einen dort geparkten VW Tiguan, wodurch es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung vor Rathaus

Zwischen dem 24.11.24 und dem 25.11.24 wurde in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau eine dekorative Feder aus Cortenstahl durch Unbekannte verbogen und dadurch beschädigt. Die Feder ist direkt vor dem Rathaus aufgestellt. Durch die Stadt Hessisch Lichtenau wird der Sachschaden mit ca. 1300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Am 25.11.24 ereignete sich in der Bischhäuser Aue auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in Witzenhausen eine Unfallflucht. Zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde dort ein schwarzer Opel Astra im Frontbereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Der Verursacher, ein 37-Jähriger aus Witzenhausen, konnte ermittelt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell