Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Einbrecher stehlen Fahrräder

Kandel (ots)

Am 28.09.2024, gegen 02:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Kandel, in der Lauterburger Straße. Die Einbrecher konnten sich durch massive Gewaltanwendung Zugang zum Geschäft verschaffen. Daraus wurden mehrere hochwertige Fahrräder entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

