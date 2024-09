Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alarm im Supermarkt - Mann wollte sich nur aufwärmen

Rülzheim (ots)

Einen Alarmeingang in einem Supermarkt im Bereich der Germersheimer-Straße in Rülzheim, holte am Freitagnacht gegen 01:15 Uhr die Polizei auf den Plan. Nach Zeugenaussagen versuchte sich eine männliche Person Zugang durch den Haupteingang ins Gebäude zu verschaffen, flüchtete jedoch, nachdem er den Alarm wahrnahm in Richtung des Bahnhofs. Dort konnte er später durch Polizeikräfte gestellt werden. Nach Aussage des 20-jährigen Mannes aus dem Raum Germersheim war diesem lediglich kalt, weswegen er sich im Vorraum aufwärmen wollte.

