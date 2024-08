Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (839) Brennendes Müllhäuschen verursachte hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Bereits am 19.07.2024 (Freitag) geriet ein Unterstand für Mülltonnen in Fürth in Brand. Das Feuer griff auf die angrenzende Hausfassade über. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, in denen ein in Vollbrand stehendes Müllhäuschen in der Dr.-Frank-Straße mitgeteilt wurde.

Bei Eintreffen einer Streife hatte das Feuer bereits die angrenzende Hausfassade beschädigt. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Fürth löschten das Feuer und öffneten die Hausfassade großflächig. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Beamte der Kriminalpolizei Fürth stellen Ermittlungen zur Brandursache an und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Insbesondere werden zwei junge Frauen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Laut Zeugenaussagen hätten diese im Bereich des Brandorts Kinder beim "zündeln" beobachtet und diese angesprochen. Als sich das Feuer weiter ausbreitete, wären die jungen Frauen auch von den Kindern angesprochen und um Hilfe gebeten worden. Die Frauen (ca. 18 - 20 Jahre alt) wären später, nach Eintreffen einer dritten Person, in einem schwarzen Kleinwagen (VW Lupo oder VW Polo) weggefahren.

Die beiden jungen Frauen sowie eventuell vorhandene weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell