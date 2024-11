POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall

Eschwege (ots) - Einbruch in Werkstatt Zwischen dem 23.11.24, 21:00 Uhr und dem 24.11.24, 12:45 Uhr wurde in der Reichensächser Straße in Eschwege in eine Autowerkstatt eingebrochen. Nachdem die Eingangstür aufgebrochen wurde begaben sich der oder die Täter in die Büroräume und entwendeten dort Bargeld und eine Flasche Whiskey. Der Gesamtschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Einbruch in Schulgebäude Über das ...

