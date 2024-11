POL-ESW: Pressebericht 22.11.2024 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Mit Verkehrszeichen kollidiert; Schaden 500 Euro Ein 52-Jähriger aus Eschwege war am Donnerstag gegen 15.28 Uhr mit einem Pkw in Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Auf dem Herrengraben" unterwegs. Nachdem der Mann dort kurzzeitig gehalten und Ware aus seinem Fahrzeug ausgeladen hatte, kollidierte er beim anschließenden Rückwärtsrangierern aus Unachtsamkeit mit einem Verkehrszeichen. Der Schaden an dem Schild wird mit 500 Euro ...

