POL-ESW: Pressebericht vom 20.11.24

Eschwege (ots)

Mit Außenspiegel kollidiert

Um 17:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 35-Jährige aus Duderstadt und ein 72-Jähriger aus Eschwege in entgegengesetzter Richtung die Auer Straße in Niederdünzebach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit den linken Außenspiegeln, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Um 14:55 Uhr befuhren gestern Nachmittag eine 41-Jährige aus Treffurt und ein 48-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau die L 3245 zwischen Weißenborn und Röhrda. Im Begegnungsverkehr touchierten sich in einer Kurve die Fahrzeuge mit dem Außenspiegel, wodurch Sachschaden entstand. Beide Beteiligten gaben an, sich auf ihrer Fahrspur befunden zu haben.

Unfallflucht

Eine 42-Jährige aus Südeichsfeld parkte ihren Pkw am gestrigen Dienstag auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege. Zwischen 16:00 Uhr und 16:35 Uhr wurde ihr Pkw Ford Fiesta im vorderen linke Bereich angefahren und beschädigt. Unter anderem wurde dadurch der linke Nebelscheinwerfer bis in den Motorraum reingedrückt. Sachschaden: ca. 1500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege angezeigt. In Höhe des Woolworth-Parkplatzes wurde ein Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Der Mercedes war dort gestern zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 05:35 Uhr befuhr heute früh ein 36-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die L 3226 zwischen Schemmern und Burghofen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Radmuttern gelöst

In der Nacht vom 18./19.11.24 wurden bei einem Mercedes Sprinter (Krankentransport/ Fahrdienste aus dem Knüllwald) in Eschwege (Klinikum) festgestellt, dass die Radmuttern an drei der vier Reifen gelöst waren. So waren unter anderem an den beiden Vorderreifen zwei der sechs Muttern gelöst worden. Ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Oderstraße in Eschwege wurde ein roter Ford Fiesta durch bislang unbekannten Täter beschädigt. An dem Auto wurde in den rechten vorderen Reifen eingestochen, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 17.11.24, 16:00 Uhr und dem 18.11.24, 16:00 Uhr. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Um 12:30 Uhr befuhr gestern Mittag ein 56-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die L 3249 zwischen Eltmannsee und Diemerode. Aus Richtung Diemerode kam ihm ein Pkw entgegen, der zu weit links fuhr, wodurch es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegel beider Fahrzeugen kam. Am Pkw des 56-Jährigen entstanden dadurch noch zusätzlich Beschädigungen an der Fahrertür und an der Scheibe. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zigarettenautomat aufgebrochen

In der vergangenen Nacht wurde ein Zigarettenautomat in der Straße "Im Tal" in Hessisch Lichtenau aufgebrochen. Gegen 02:35 Uhr wurde durch die unbekannten Täter der Sicherungsbügel gewaltsam entfernt, der Automat anschließend aufgehebelt. Aus dem Automaten wurden die Zigaretten sowie das Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch

Zwischen dem 17.11.24, 17:30 Uhr und dem 18.11.24, 15:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hundelshausen einzubrechen, wie gestern Nachmittag angezeigt wurde. Wie sich bei der Tatortaufnahme zeigte, versuchten der oder die Täter die Haustür des Hauses in der Langenbergstraße an mehreren Stellen aufzuhebeln, was jedoch aufgrund der Mehrfachverriegelung misslang. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise bitte an die Kripo unter 05651/9250.

