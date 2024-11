Polizei Eschwege

POL-ESW: mehrere Pkw-Aufbrüche in Eschwege

Eschwege (ots)

Heute Morgen wurden in Eschwege mehrere Pkw-Aufbrüche bei der Polizei gemeldet.

Bislang kamen sechs Taten zur Anzeige.

Der Schwerpunkt der Aufbrüche fand im Bereich der Straße "Am Alten Gericht", der Walterstraße, der Stendellstraße und der Schillstraße statt. Ein weiterer Pkw-Aufbruch wird aus dem Windmühlenweg in Niederhone gemeldet.

In der Straße "Am Alten Gericht" wurde die hintere Seitenscheibe der Beifahrerseite eines Seat durch unbekannten Täter eingeschlagen, um sich Zugang in das Auto zu verschaffen. Aus diesem wurden dann 10 Euro entwendet. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Zwei weitere Autos wurden in der Walterstraße aufgebrochen, wo auch bei einem Auto die Scheibe eingeschlagen wurde. Während in einem Fall nichts entwendet wurde, wurde aus dem anderen Pkw eine Damenhandtasche gestohlen.

In der Stendellstraße wurde ebenfalls eine Scheibe eines Pkws eingeschlagen, jedoch nichts gestohlen. Gleiches gilt auch für einen Mercedes in der Schillstraße, bei dem eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Im Windmühlenweg in Niederhone wurde ebenfalls die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen, das Auto durchsucht, jedoch nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell