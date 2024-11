Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.11.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; Schaden 7500 Euro

Im Kreuzungsbereich der B 27/B7 bei Oetmannshausen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit insgesamt 7500 Euro Schaden. Nachdem eine 20-Jährige aus Sontra gegen 06.50 Uhr auf der B 27 in Fahrtrichtung Eschwege mit ihrem Pkw an der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies ein nachfolgender 60-jähriger Autofahrer aus Tambach-Dietharz zu spät und fuhr auf den Wagen der 20-Jährigen auf. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Lichtzeichenanlage defekt und außer Betrieb, was jedoch nicht unfallursächlich war. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf 3500 Euro (Verursacher) und 4000 Euro.

Zwei Unfälle auf dem Kaufland Parkplatz; Seniorin in einem Fall leicht verletzt

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Lebensmittelmarktes in der Thüringer Straße in Eschwege ist am Donnerstag eine ältere Dame durch ein ausparkendes Auto leicht touchiert worden und dabei zu Fall gekommen. Gegen 10.37 Uhr setzte eine 59-Jährige aus Meißner mit ihrem Wagen aus einer Parklücke zurück. Hierbei übersah die Fahrerin dann eine 85-jährige Seniorin aus Meinhard, die fußläufig hinter dem Pkw vorbeiging. Trotz einer nur leichten Berührung geriet die ältere Dame aus dem Gleichgewicht und stürzte anschließend zu Boden. Die Frau klagte in der Folge über Schmerzen im Beckenbereich, woraufhin ein Rettungswagen zwecks Versorgung der Dame angefordert wurde.

Ein weiterer Unfall ereignete sich kurze Zeit später auf dem gleichen Parkplatz gegen 11.02 Uhr, als ein 92-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Wagen bei einem Abbiegevorgang den geparkten Wagen einer 39-Jährigen aus Eschwege streifte. Dadurch verursachte der Rentner bei sich am Wagen einen Schaden von 600 Euro und am Auto der 39-Jährigen einen Schaden von 1000 Euro.

E-Bike bei den Beruflichen Schulen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde jetzt der Diebstahl eines weißen E-Bikes der Marke "Cube" (Modell REACTION) im Wert von 2700 Euro. Das Rad stand im Südring in Eschwege bei den Beruflichen Schulen auf dem dortigen Fahrradabstellplatz und war mit einem Schloss gesichert. Der Diebstahl ereignete sich am gestrigen Donnerstag zwischen 07.45 Uhr und 14.45 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In Bad Sooden-Allendorf ist ein geparkter Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden, der anschließend vom Unfallort flüchtete. Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, befuhr der bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße "Auf den Teichhöfen" und beschädigte dann im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen Mercedes Sprinter. An dem Sprinter wurde dadurch der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden liegt bei 400 Euro. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Mittwoch 22.00 Uhr und Donnerstag 06.00 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen gegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter 05651/925-0.

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 8000 Euro

Zu einem Alleinunfall ohne Fremdeinwirkung sind die Beamten der Polizei Eschwege am Donnerstagabend hinzugerufen worden. Gegen 22.42 Uhr war ein 49-jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Auto auf der B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Ellershausen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss durchfuhr er einen Graben, überschlug sich im Fahrzeug und kam auf einem angrenzenden Feld auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Unfallschaden wird 8000 Euro angegeben. Der Fahrer trug bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen davon.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 2100 Euro

Ebenfalls zu einem Alleinunfall ohne Fremdeinwirkung sind die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau am Freitagmorgen hinzugerufen worden. Gegen 07.50 Uhr war ein 23-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw auf der Landesstraße L 3400 von Friedrichsbrück in Richtung Helsa unterwegs. In einer Linkskurve verlor der junge Mann dann die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Leitpfosten. Der Fahrer klagte am Unfallort über Kopfschmerzen und wurde daher zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden an dem Pkw beläuft sich auf 2000 Euro. Dazu kommt ein Schaden von 100 Euro an dem zu Bruch gegangenen Leitpfosten.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben Unfallfluchtermittlungen gegen eine 62-jährige Autofahrerin aus Friedland aufgenommen. Die Frau soll am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr nach dem Verlassen einer Gaststätte ein geparktes Fahrzeug beim Rückwärtsausparken beschädigt haben und dann unerlaubt davongefahren sein. Der Vorfall ereignete sich in Neu-Eichenberg und wurde beobachtet, weshalb die polizeilichen Ermittlungen dann in der Folge zu der 62-Jährigen führten. An dem geparkten Auto entstand laut Unfallbericht ein Schaden von 1200 Euro, das Fahrzeug der Verursacherin blieb augenscheinlich ohne Schaden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

