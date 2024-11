Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.11.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken

Um 21:17 Uhr parkte gestern Abend eine 76-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw auf dem Kundenparkplatz des Kaufland-Marktes in Eschwege rückwärts aus. Dabei fuhr sie gegen einen geparkten Pkw Audi, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Versuchter Diebstahl, Beleidigung und Körperverletzung

Um 20:30 Uhr fuhr gestern Abend ein 40-Jähriger aus Wanfried mit dem Linienbus von Eschwege nach Wanfried. Dabei verruchte er das Kleingeld aus der Kasse im Fahrerbereich zu entwenden, was ihm jedoch nicht gelang. Noch während der Busfahrt geriet der Mann dann mit einer 40-Jährigen aus Wanfried in einen Streit, im Zuge dessen er gegenüber der Frau auch massive Beleidigungen und Bedrohungen aussprach. Der Streit verlagerte sich dann nach dem Ausstieg an die Bushaltestelle "Werraaue" in Wanfried, wo der 24-jährige Lebensgefährte der Frau in den Streit eingriff und mit einem Baseballschläger auf den 40-Jährigen losging. Bei dieser Auseinandersetzung erlitt der 40-Jährige letztlich eine Platzwunde im Gesicht, eine Behandlung bei dem verständigten Rettungsdienst verweigerte der 40-Jährige jedoch. Die Polizei in Eschwege ermittelt jetzt wegen versuchtem Diebstahl, Beleidigung und Bedrohung gegen den 40-Jährigen. Der 24-Jährige muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 07.11.24 und dem 13.11.24 wurden von dem Gelände eines Autohauses in der Reichensächser Straße in Eschwege die beiden Kennzeichenschilder "ESW-DQ 78" von einem unter einem Carport abgestellten Pkw Hyundai abmontiert und entwendet. Schaden: ca. 60 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Steckpfosten

Zwischen dem 11.11.24, 09:00 Uhr und dem 12.11.24, 09:00 Uhr wurden vom Gelände einer Pferdekoppel in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf "Im Finstertal" insgesamt 30 Steckpfosten für die Umzäunung entwendet. Schaden: 243 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Sachbeschädigung

Am 13.11.24 wurde in der Mittagszeit festgestellt, dass Unbekannte in der Hirschhagener Straße in Hessisch Lichtenau die Zufahrtsschranke zu einem Privatweg eines Vereinsgeländes unberechtigt öffneten. Die Schranke wurde mittels Schrauben gesichert, die durch Unbekannte gewaltsam entfernt wurden, so dass sich die Schranke öffnen ließ. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise: 05602/93930.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 08.11.24 und dem 13.11.24, 13:00 Uhr wurden auf dem Gelände der Esso-Tankstelle in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau die beiden amtlichen Kennzeichen "KS-AB 3030" von einem weißen Transporter abmontiert und entwendet. Schaden: ca. 60 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler/PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell