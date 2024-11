Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.11.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken

Um 09:48 Uhr parkte gestern Morgen eine 76-Jährige aus Bebra mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege aus. Dabei beschädigte sie mit ihrem Auto einen dahinter geparkten Pkw Daimler, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Ebenfalls ca. 1000 EUR Sachschaden entstanden gestern Abend, um 18:55 Uhr, beim Einparken in der Kurhausstraße in Bad Sooden-Allendorf, nachdem eine 55-Jährige aus der Kurstadt mit einem Pkw gegen eine Parkbank gefahren war.

Unfallflucht

Um 17:00 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 20-jähriger Eschweger mit einem Pkw die L 3424 zwischen Langenhain und Weißenborn. Ein entgegenkommendes Fahrzeug fuhr über die Fahrbahnmitte hinaus, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit den Außenspiegel kam. Sachschaden: ca. 150 EUR. Vom Verursacher blieb nur die Spiegelabdeckung des Fahrzeuges zurück. Hinweise: 05651/9250.

Pkw-Aufbruch

Im Zusammenhang mit den gestern gemeldeten Pkw-Aufbrüchen, kam noch ein weitere Aufbruch hinzu. So wurde in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege ein BMW unberechtigt geöffnet und aus diesem drei Brillen, eine Wellensteyn-Jacke sowie 20 Euro Bargeld entwendet. Der Schaden wird mit ca. 1700 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Garage unberechtigt aufgesucht

Um 11:53 Uhr wurde gestern Vormittag festgestellt, dass ein Unbekannter eine Garage eines Anwesens in der Straße "Schwalbenpfad" in Eschwege betreten hatte. Der oder die Unbekannte trank dort eine Flasche Wasser leer und entnahm diverse Materialen aus einem dort vorgefundenen Verbandkasten. Schaden: ca. 10 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Hauswand

Zwischen dem 16.11.24 und dem 18.11.24, 07:45 Uhr wurde eine Hauswand in der Straße "Am Wehrberg" in Waldkappel durch Graffiti beschädigt. Unbekannte besprühten die Fassade eines Mehrfamilienhauses mit roter Farbe. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 16:40 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 34-Jähriger aus Eschwege in der Niederhoner Straße in Eschwege mit einem Pkw angehalten und durch die Polizei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht des Konsums von legalen/ illegalen Drogen. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Amphetamine. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 05:24 Uhr befuhr heute am frühen Morgen ein 49-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die L 3238 von Walburg kommend in Richtung Waldkappel. An der Auffahrt "Walburg" zur BAB 44 fuhr er auf die Linksabbiegerspur, um auf die Autobahn aufzufahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw, der von einer 46-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Autos wurden dabei schwer beschädigt (Totalschaden) und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. In diesem Streckenabschnitt kam es in der Folge zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, die Fahrbahn blieb jedoch einspurig befahrbar, so dass keine Sperrung notwendig war.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell