Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (957) Angestellte angegriffen und bestohlen - Zeugen gesucht

Neuendettelsau (ots)

Ein Unbekannter griff am Mittwochabend (11.09.2024) eine Mitarbeiterin eines Gartenbaubetriebs in Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) an und entwendete einen Geldbeutel. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18:05 Uhr trat eine unbekannte Person an die Angestellte einer Baumschule im Birkenhof heran. Im Zuge des Bezahlvorgangs griff der Mann die 73-Jährige Verkäuferin unvermittelt an und verletzte diese leicht. Im Anschluss nahm der Täter die Firmen-Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld an sich und flüchtete mutmaßlich mit einem Auto in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

Männlich, etwa 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank. Bekleidet mit einer Hose, einem Rollkragenpullover, einer Jacke und einer Stoffmütze (jeweils schwarz).

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell