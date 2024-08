Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Eine verletzte Person nach Müllcontainerbrand - PM 1

Mannheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet um kurz nach 09:30 Uhr ein großer Müllcontainer in der Neonstraße in Brand. Die Flammen beschädigten auch eine angrenzende Hausfassade. Ein Bewohner des Anwesens erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und befindet sich nun in medizinischer Behandlung. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von knapp 3.000 Euro durch das Feuer entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell