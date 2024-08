POL-MA: Heidelberg: Einschränkung des Straßenbahnverkehrs nach Unfall - Pressemitteilung Nr. 3

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmittag gegen 13 Uhr fuhr ein 61-jähriger Peugeot-Fahrer von der Hauptstraße kommend durch den Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Bahnhofstraße. Dort übersah der Mann eine Passantin, welche am Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Die 21-Jährige ...

mehr