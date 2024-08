Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hey, das ist doch mein Moped

Weimar (ots)

Weimar: Genau das dachte sich am Montagnachmittag ein 49-Jähriger, als er augenscheinlich sein gestohlenes Kleinkraftrad der Marke Aprilia auf der Rießnerstraße fahrenderweise erblickte. Die hinzugerufenen Beamten stellten dann am Moped einen 30-Jährigen fest. Dieser hatte vor Fahrtantritt berauschende mittel zu sich genommen. Darüber hinaus waren am Moped falsche Kennzeichen angebracht. Auch eine Fahrerlaubnis konnte der 30-Jährige nicht vorweisen. Es folgten mehrere Ermittlungsverfahren, eine Blutentnahme sowie die Herausgabe des Zweirades an den originären Eigentümer.

