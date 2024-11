Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.11.24

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken in der Landstraße in Reichensachsen beschädigte am gestrigen Morgen, um 09:12 Uhr, eine 84-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw einen geparkten Pkw Audi. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Unfall beim Einfahren

Um 13:11 Uhr hielt gestern Mittag ein 25-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf zunächst mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand der Straße "Hessenring" in Eschwege an und beabsichtigte dann in Richtung Heubergstraße auf die Fahrbahn einzufahren. Dabei übersah er den in Richtung Heubergstraße fahrenden Klein-Lkw, der von einem 52-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 6500 EUR.

Unfallflucht

Um 05:35 Uhr befuhr heute früh ein 45-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal die L 3239 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Kammerbach. Nachdem er verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein nachfolgender Pkw mit zu geringen Seitenabstand an dem haltenden Pkw vorbei und streifte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Der andere Pkw, der mit einer Person besetzt war, fuhr weiter, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Fahrradreifen

Zwischen dem 18.11.24, 08:40 Uhr und dem 19.11.24, 11:30 Uhr wurde am Bahnhof in Bad Sooden-Allendorf von einem dort abgestellten und gesicherten Mountainbike das Hinterrad abmontiert und entwendet. Auch das Vorderrad wurde abmontiert, wurde dann aber am Tatort zurückgelassen. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Pkw

Zwischen dem 18.11.24, 18:00 Uhr und dem 19.11.24, 08:45 Uhr wurden in der Spohrstraße in Eschwege aus einem unverschlossenen Pkw (defekte Verriegelung) ein Regenschirm, eine Taschenlampe, eine Garagen-Fernbedienung und eine Ein-Euro-Münze entwendet. Der Schaden wird mit 25 EUR angegeben. Aufgrund des Tatzeitraums dürfte die Tat im Zusammenhang mit den Anfang der Woche angezeigten Pkw-Aufbrüchen stehen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall durch Straßenglätte

Um 22:02 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 18-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Retteröder Straße von Hessisch Lichtenau kommend in Richtung Retterode. Aufgrund von Straßenglätte verlor sie die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen einen Zaun und ein Verkehrsschild. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Gegen 03:50 Uhr rutschte vergangene Nacht der 37-Jähriger Fahrer eines Sattelzuges mit selbigen auf Höhe des Rasthofs in Hessisch Lichtenau auf spiegelglatter Straße in den Graben. Ein Schaden entstand dadurch nicht, jedoch wurde durch die firmeneigene Bergung das Erdreich im Grabens aufgewühlt.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl in Supermarkt

Um 11:05 Uhr wurde gestern Vormittag die Polizei darüber informiert, dass es kurz zuvor im Aldi-Markt "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen zu dem Diebstahl eines Fahrzeugschlüssels kam. Gegenüber den Polizeibeamten gab die 74-jährige Geschädigte aus Bad Sooden-Allendorf an, dass ihr beim Einkauf die Schlüssel entwendet wurden. Mit diesen wurde dann durch den oder die Täter ihr Fahrzeug geöffnet und ihre Handtasche (Inhalt: Dokumente und etwas Bargeld) von der Rücksitzbank entwendet. Den Fahrzeugschlüssel ließen man auf der Rücksitzbank zurück. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

