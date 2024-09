Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Smartphone im Kurpark entwendet: Zeugenaufruf nach Fundunterschlagung

Wilhelmshaven (ots)

Am 08. September 2024 kam es im Kurpark zwischen 17 und 19 Uhr in der Nähe der Grenzstraße in Wilhelmshaven zu einer Fundunterschlagung. Eine Geschädigte hatte auf einer Parkbank Platz genommen und unbemerkt ihr Handy auf den Boden fallen lassen. Nachdem sie die Bank kurzzeitig verlassen hatte und wenige Minuten später zurückkehrte, war das Smartphone nicht mehr auffindbar.

Eine Zeugin gab gegenüber der Geschädigten an, dass ein männlicher Radfahrer das Handy an sich genommen habe, als er an der Parkbank vorbeifuhr.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet die Zeugin sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den männlichen Radfahrer geben können, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell