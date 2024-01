Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer vom eigenen PKW überrollt

Bad Hönningen, L 257 (ots)

Am Mittwoch, dem 03.01.2024 kam es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Hönningen. Der 79-jährige Unfallverursacher aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf befuhr mit seinem PKW die L 257 von Hausen in Fahrtrichtung Bad Hönningen. An der Einmündung eines Waldweges hielt der Verursacher sein Fahrzeug an und stieg aus. Dabei unterließ er es, das Fahrzeug ordnungsgemäß gegen das Wegrollen zu sichern. Kurz nach dem Verlassen des PKW bemerkte der Fahrer, dass dieser auf dem abschüssigen Grund führerlos wegrollte und versuchte, diesen mit Muskelkraft zu stoppen. Dabei geriet der Fahrer unter den PKW und wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Verletzte wurde durch die Feuerwehr unter dem Fahrzeug befreit und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell