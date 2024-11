Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.11.2024

Eschwege (ots)

Mit Verkehrszeichen kollidiert; Schaden 500 Euro

Ein 52-Jähriger aus Eschwege war am Donnerstag gegen 15.28 Uhr mit einem Pkw in Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Auf dem Herrengraben" unterwegs. Nachdem der Mann dort kurzzeitig gehalten und Ware aus seinem Fahrzeug ausgeladen hatte, kollidierte er beim anschließenden Rückwärtsrangierern aus Unachtsamkeit mit einem Verkehrszeichen. Der Schaden an dem Schild wird mit 500 Euro angegeben, der Wagen blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit unterschiedlicher Schilderung des Hergangs wurden die Beamten der Eschweger Polizei am Donnerstagnachmittag gerufen. Gegen 16.30 Uhr war es zwischen den Fahrzeugen einer 83-Jährigen aus Mühlhausen und eines 31-Jährigen aus Wehretal zu einer Kollision an der Ampel am "Grebendorfer Hüttchen" auf der Rechtsabbiegespur in Fahrtrichtung Bahnhofstraße gekommen. Während die 83-Jährige behauptete, dass der 31-Jährigen beim Haltevorgang an der roten Ampel ihr aufgefahren sei, gab der 31-Jährige dagegen an, dass die Seniorin mit ihrem Auto zurück und gegen sein Auto gerollt sei. Der Unfallschaden wird insgesamt mit 500 Euro angegeben.

Wildunfälle

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf ist am Freitagmorgen um 07.25 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als sie die Landesstraße L 3239 von BSA in Richtung Kammerbach befuhr. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, der Schaden am Auto der Frau wird mit 2000 Euro angegeben. Nachgemeldet wird durch die Polizei in Eschwege außerdem ein Wildunfall mit ebenfalls 2000 Euro Schaden, der sich am Donnerstag gegen 00.50 Uhr auf der B 250 zwischen Treffurt und Wanfried ereignet hat. Ein aus Wanfried stammender 35-jähriger Autofahrer hatte zur besagten Zeit ein Wildschwein erfasst, welches die Bundesstraße nahe Abzweig Altenburschla überquert hatte und anschließend davonlief.

Polizei Sontra

Wildunfall

Frontal mit einem Fuchs kollidierte am Donnerstagabend ein 25-Jähriger aus Spangenberg, der gegen 23.18 Uhr auf der B 27 von Cornberg in Richtung Sontra unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort. De5r Schaden am Wagen des 25-Jährigen wird mit 600 Euro angegeben.

Polizei Witzenhausen

Schwelbrand in Dachgeschosswohnung; Schaden zw. 20.000 und 30.000 Euro

Eine starke Rauchentwicklung aus der unbewohnten Dachgeschosswohnung eines Wohnhauses in Neu-Eichenberg (Bachstraße) führte am frühen Freitagmorgen zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Gegen 03.20 Uhr meldeten die Hausbesitzer und Bewohner des Untergeschosses, die sich selbst ins Freie begeben konnten, eine Rauchentwicklung bzw. einen Schwelbrand aus dem Dachgeschoss. Nach Begutachtung durch die Feuerwehr war dieser auf die Küchenzeile in der Dachgeschosswohnung zurückzuführen, wo nach derzeitigem Erkenntnisstand Küchenutensilien durch ein eingeschaltetes Cerankochfeld verschmolzen/verschmorten. Durch die Feuerwehr wurde der Schwelbrand abgelöscht, im Anschluss ist die Dachwohnung zudem umfassend belüftet worden. Der entstandene Schaden an Inventar wird auf 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Wildunfall

Eine Kollision mit einem Reh brachte ein 44-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen bei der dortigen Polizei zur Anzeige. Demnach war der Mann am Donnerstag gegen 20.20 Uhr mit dem Reh kollidiert, als er die B 80 von Unterrieden in Richtung Witzenhausen befuhr. Das Tier lief nach der Kollision davon. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 4000 Euro.

