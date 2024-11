Feuerwehr Düren

FW Düren: Kellerbrand in Düren-Lendersdorf, Bewohner durch Feuerwehr gerettet

Düren (ots)

Am Sonntag um 14:19 Uhr wurde der Leitstelle des Kreises Düren ein Feuer, im Keller eines Wohnhauses, im Dürener Stadtteil Lendersdorf gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Aus dem Kellergeschoss drang bereits starker Rauch in den Treppenraum. Durch einen Feuerwehr-Trupp unter Atemschutz wurde eine Person, mittels einer sogenannten Brandfluchthaube, aus der Wohnung durch den verrauchten Treppenraum in Sicherheit gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Die übrigen Wohnungen wurden ebenfalls kontrolliert. Im unmittelbaren Zusammenhang, wurde der vermeidliche Brand im Keller bekämpft. Ein weiterer Trupp konnte nachdem man sich zuvor gewaltsam Zutritt in einen weiteren Kellerraum verschaffen musste, den Brand zügig löschen. Insgesamt wurden zwei Personen durch Rauchgase verletzt. Diese Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen, wurde der Einsatz nach ca. 1,5 Stunden beendet. Die Feuerwehr Düren und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 58 Einsatzkräfte und 14 Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell