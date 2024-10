Feuerwehr Düren

FW Düren: Schwerer Verkehrsunfall

Am gestrigen Abend kam es im Kreuzungbereich B56n / Stockheimer Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW befuhr die Stockheimer Landstraße in Richtung Stockheim, bevor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Laternenmast prallte. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr Düren leuchtete die Einsatzstelle aus und unterstützte den Rettungsdienst bei der Patientenrettung. Die erste Meldung, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, konnte sich glücklicherweise nicht bestätigen.

Kurz nach Beendigung des Einsatzes wurde die Feuerwehr in die Robert-Koch-Straße zu einem Kaminbrand alarmiert. Noch während des Einsatzes kam es zu einer Reanimation im Nahbereich der Robert-Koch-Straße sodass die Feuerwehrkräfte hier ebenfalls als First Responder unterstützen.

