POL-ESW: Pressebericht vom 25.11.24

Unfall beim Einparken

Auf dem Parkplatz "Mc Donalds" in der Niederhoner Straße in Eschwege beschädigte am gestrigen Abend, um 20:54 Uhr, ein 20-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw beim Rangieren einen geparkten VW T-Roc. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 19:36 Uhr fuhr am gestrigen Abend ein 23-jähriger Eschweger mit einem Pkw von Grebendorf in Richtung Eschwege. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zur B 249 kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Unfallflucht

Zwischen dem 20.11.24 und dem 24.11.24, 14:05 Uhr ereignete sich in der Gartenstraße in Waldkappel eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein geparkter Audi A 6 am linken Frontbereich touchiert, wodurch ein geschätzter Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Brand eines Containers

Um 22:00 Uhr wurde gestern Abend durch einen Zeugen zunächst Brandgeruch wahrgenommen. Als dieser dem nachging stellt er fest, dass es im Bereich der Freiherr-vom- Stein-Schule in Hessisch Lichtenau brannte. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife der Polizeistation Hessisch Lichtenau stellte fest, dass ein dort aufgestellter Altpapiercontainer nahezu komplett heruntergebrannt war. Das Feuer griff bereits auf die Außenfassade des Schulgebäudes über, so dass die Polizeibeamten bis zum Eintreffen der örtlichen Feuerwehr den Brand mittels Feuerlöscher bekämpften. Letztendlich wurde der Container und ein aus Holz bestehende Überdachung beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise: 05602/93930.

