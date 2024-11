Polizei Eschwege

POL-ESW: mehrere Einbrüche in Eschwege

Eschwege (ots)

Einbruch in Werkstatt

Zwischen dem 23.11.24, 21:00 Uhr und dem 24.11.24, 12:45 Uhr wurde in der Reichensächser Straße in Eschwege in eine Autowerkstatt eingebrochen. Nachdem die Eingangstür aufgebrochen wurde begaben sich der oder die Täter in die Büroräume und entwendeten dort Bargeld und eine Flasche Whiskey. Der Gesamtschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Einbruch in Schulgebäude

Über das vergangene Wochenende wurde in das Gebäude der Beruflichen Schulen in der Straße "Südring" in Eschwege eingebrochen, wie heute Morgen festgestellt wurde. Nachdem eine Außentür gewaltsam aufgebrochen wurde, schafften es der oder die Täter nicht eine Zwischentür zur Cafeteria aufzubrechen, so dass letztendlich nichts entwendet wurde. Es blieb beim Sachschaden von ca. 400 EUR.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende sich Zugang zum Lebensmittelgeschäft "Nahkauf" in der Taschengasse in Niederhone zu verschaffen, indem versucht wurde eine Seitentür an mehreren Stellen gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Kripo in Eschwege unter Telefon: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell