Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.11.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfälle beim Ein- oder Ausparken

Um 12:32 Uhr rangierte gestern in der Mittagszeit eine 41-Jährige aus Weißenborn mit ihrem Pkw in der Straße "Am Steigpfad" in Frankenhain aus einem Parkplatz heraus. Dabei stieß sie mit dem Fahrzeugheck gegen den linken Radkasten eines auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw Skoda. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Beim Einparken am Fahrbahnrand des "Neustädter Kirchplatzes" in Eschwege fuhr gestern Vormittag, um 11:10 Uhr, ein 48-jähriger Eschweger mit seinem Pkw gegen die Anhängekupplung eines dort geparkten VW Caddy. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Um 08:52 Uhr beschädigte gestern Morgen ein 72-Jähriger aus Bad Harzburg mit seinem Pkw einen Pkw BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 1800 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Wallgasse in Eschwege.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 17:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 64-Jähriger aus Herleshausen mit einem Pkw die L 3247 zwischen Frauenborn und Altefeld. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Sachschaden am Auto: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ausparken

Um 17:48 Uhr beschädigte gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Hessisch Lichtenau beim Ausparken und Rangieren mit seinem Pkw in der Egerlandstraße in Hessisch Lichtenau einen Pkw, der von einer 46-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr wurde am gestrigen Montag die Scheibe der Beifahrertür eines Pkw Kia durch Unbekannte eingeschlagene und dadurch zerstört. Das Auto war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Hessisch Lichtenau geparkt. Sachschaden: ca. 250 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Um 13:26 Uhr fuhr gestern Mittag ein 69-Jähriger aus Witzenhausen auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen mit einem Pkw rückwärts aus einer Parklücke heraus. Dabei übersah er den vorbeifahrenden Pkw, der von einer 46-Jährigen aus Ahnatal gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am vergangenen Wochenende überwanden Unbekannte den Zaun zum Trafohäuschen der Stadtwerke Witzenhausen in der Straße "Am Sulzberg" in Witzenhausen. Das Trafohäuschen wurde zunächst mit schwarzer Farbe besprüht, um dann darauf in silberner Farbe die Worte "Antifa Jugend WIZ" aufzubringen. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell