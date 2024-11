Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickdiebstahl

Eschwege (ots)

Um 17:55 Uhr wurde gestern Nachmittag eine 82-Jährige aus Sontra von einem ihr unbekannten Mann in der Bismarckstraße in Eschwege angesprochen, der sich nach den Weg zu einer Tankstelle erkundigte. Zuvor hatte die Geschädigte ihren Pkw geöffnet und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz abgestellt. Während sie von der ersten Täter abgelenkt wurde, muss ein zweiter Täter das Portmonee aus der Handtasche entwendet haben, was die 82-Jährige erst bemerkte, als sie kurz darauf einen Einkaufsmarkt aufsuchte. In der Geldbörse befanden sich ca. 150 EUR.

Den sie ansprechenden Täter kann die Geschädigte wie folgt beschreiben: ca. 28 - 30 Jahre alt, ca. 162 - 165 cm groß, rundes Gesicht, osteuropäisches Aussehen. Er trug eine runde Brille und war bekleidet mit einer schwarzen Mütze und einer dunklen Hose. Er sprach deutsch mit vermutlich osteuropäischen Akzent. Von dem zweiten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

