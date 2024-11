Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.11.24

Eschwege (ots)

Seitlich zusammengestoßen

Um 12:17 Uhr befuhr gestern Mittag eine 62-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die B 27 und beabsichtigte am "Weidenhäuser Kreuz" auf die B 249 aufzufahren. Dabei übersah sie den aus Richtung Weidenhausen kommenden Pkw, der von einem 30-Jährigen aus Staufenberg gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 4500 EUR.

Unfallflucht

Um 16:30 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein VW Golf, der in einer Parklücke in der Straße "Wolfsgraben" in Eschwege abgestellt war, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug angefahren. Dadurch wurde der Außenspiegel beschädigt. Sachschaden: ca. 200 EUR.

Eine weitere Unfallflucht wird vom Parkplatz "Unter dem Berge" in Eschwege angezeigt. Dort wurde am gestrigen Donnerstag, zwischen 09:30 Uhr und 11:15 Uhr, ein brauner Mercedes B-Klasse im linken Frontbereich angefahren und beschädigt.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl aus Pkw

Zwischen 09:50 Uhr und 10:10 Uhr ereignete sich am gestrigen Donnerstag ein Diebstahl auf dem Parkplatz des SB-Union-Großmarktes in der Thüringer Straße in Eschwege. In diesem Zeitraum wurde eine auf dem Beifahrersitz liegende Geldtasche aus einem unverschlossenen Pkw entwendet. In der Geldtasche befanden sich Bargeld und EC-Karte. Schaden: ca. 3000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 27.11.24, 15:30 Uhr und dem 28.11.24, 10:00 Uhr wurde in der Straße "Schützengraben" in Eschwege ein VW Golf durch Unbekannte beschädigt. Dabei wurde der Parksensor zerstört, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 01:21 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 54-Jähriger aus Gotha mit einem Sattelzug die B 400 in Richtung Herleshausen. In der Gemarkung von Ulfen kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das am Unfallort nicht mehr aufgefunden werden konnte. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung auf Sportplatzgelände

Zwischen dem 22.11.24 und dem 26.11.24 wurde der Sportplatz in der Straße "Zur Hausener Hute" in Hessisch Lichtenau-Hausen durch Unbekannte beschädigt. Wie aus der Anzeige der Stadt Hessisch Lichtenau hervorgeht, wurde der Platz mit einem Fahrzeug befahren, wodurch die aufgeweichte Rasenfläche nicht unerheblich aufgewühlt und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Kind angefahren

Um 14:45 Uhr ereigne sich im Bereich der Bushaltestelle in der Ludwigsteinstraße in Unterrieden ein Verkehrsunfall, nachdem ein achtjähriges Kind aus dem Bus stieg und die Fahrbahn betrat. Die am Bus langsam vorbeifahrende 60-Jährige aus Witzenhausen bremste noch ihr Auto ab, konnte aber eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der Achtjährige kam dadurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 06:12 Uhr befuhr heute Morgen ein 31-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit einem Pkw die Hermannröder Straße zwischen Marzhausen und Hermannrode(L 3238). In entgegengesetzter Richtung war ein 44-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit einem Pkw unterwegs. Im Begegnungsverkehr kam es dann zum Zusammenstoß der Pkws, wodurch Sachschaden an den Außenspiegeln entstand.

