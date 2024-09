Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0587 --Polizei Bremen begleitet Demonstration--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 20.09.2024, 12 - 16 Uhr

Morgen findet in Bremen eine Demonstration der Initiative "Fridays for Future" statt. Die Veranstalter erwarten bis zu 1000 Teilnehmer. Die Polizei begleitet die Demonstration und erwartet Verkehrsbehinderungen entlang der Strecke.

Die angemeldete Veranstaltung beginnt um 12 Uhr auf dem Marktplatz, anschließend soll sich der Aufzug gegen 12:30 Uhr in Bewegung setzen. Die Strecke verläuft vom Dom über die Ostertorstraße in Richtung Ostertorsteinweg, über die Sielwallkreuzung bis zur Haltestelle "Am Dobben". Anschließend laufen die Teilnehmer durch die Straße An der Weide in Richtung Hauptbahnhof, biegen auf den Herdentorsteinweg ab in Richtung Herdentor und kehren über den Schüsselkorb und die Violenstraße zurück auf den Marktplatz, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Die Polizei Bremen begleitet die Versammlungen und bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich entlang der Aufzugsstrecken auf Verkehrsbehinderungen einzustellen. Die Bereiche sollten mit Fahrzeugen nach Möglichkeit gemieden und weiträumig umfahren werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell