POL-HB: Nr.: 0588 --In Haft nach Drogenfund--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Rembertiring Zeit: 18.09.2024, 08:25 Uhr

Einsatzkräfte nahmen am Mittwochmorgen einen 35 Jahre alten Mann in der Bahnhofsvorstadt fest. Er war mit einer größeren Menge Drogen unterwegs.

Etwa gegen 08:25 Uhr fiel der Mann einer Polizeistreife am Rembertiring auf, weil er vermutlich Crack in einer Pfeife rauchte. Auf Nachfrage konnte er sich zunächst nicht ausweisen und händigte den Polizisten umgehend mehrere Cracksteine aus. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge Kokain und fast ein halbes Kilo Cannabis bei dem Mann. Sie nahmen ihn mit auf die Wache, stellten seine Personalien fest und fertigten eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl erlassen und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

