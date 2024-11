Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Mutiger Einsatz löscht Brand

Mönchenghladbach-Hardterbroich, 14.11.2024, 15:18 Uhr Lahnstr. (ots)

Ein Brand auf dem Grundstück eines Nachbarn wurde heute der Leitstelle der Feuerwehr- und des Rettungsdienstes der Stadt Mönchengladbach gemeldet, die daraufhin die zuständige Feuer- und Rettungswache III in Rheydt alarmierte.

Flammen hatten sich aus einem Feuerkorb auf einen Holzstapel am Anbau des Hauses ausgebreitet. In dem Moment, als der Bewohner den Brand bemerkte, zögerte er nicht lange und begann eigenhändig mit den Löscharbeiten. Doch dabei erlitt er leichte Verbrennungen. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war der größte Teil des Feuers bereits gelöscht, sodass sie nur noch Nachlöscharbeiten mit einem Strahlrohr durchführen musste. Der Bewohner wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und behandelt. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle anschließend den erleichterten weiteren Bewohnern des Hauses.

Insgesamt waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Einsatzleiter: BAR Sven Hoffknecht

