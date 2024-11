Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52

Mönchengladbach BAB 52, 13.11.2024, 11:44 Uhr, AK Neersen / AS MG-Neuwerk (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am heutigen Mittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Roermond zwischen dem Autobahnkreuz Neersen und der Anschlussstelle MG-Neuwerk. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Pkw stark beschädigt, der Fahrer hatte Glück im Unglück und konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch vorbildlich handelnde Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit und betreut werden. Nach der Versorgung an der Einsatzstelle durch den Notarzt wurde der Fahrer einer Klinik im Stadtgebiet Mönchengladbach zur weiteren Diagnostik zugeführt. Während des Einsatzes kam es zu massiven Verkehrsstörungen im betroffenen Bereich der BAB 52. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Autobahnpolizei eingeleitet.

Alarmiert waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jens Röttgers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell