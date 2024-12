Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.12.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallfluchten

Durch die Gemeinde Meißner wurde eine Unfallflucht angezeigt, die sich bereits zwischen dem 14.11.24 und dem 18.11.24, 15:00 Uhr in Germerode ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde ein Laternenmast im Bereich der Einmündung Abteröder Straße/ Vockeröder Straße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Straße "Am Warteberg" in Frankershausen angezeigt. Dort wurde zwischen dem 30.11.24, 16:30 Uhr und dem 01.12.24, 10:30 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter Audi A 4 angefahren und im Bereich des vorderen Kotflügel, Scheinwerfer und Stoßstange auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden an dem Audi wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Kelleraufbrüche

Zwischen dem 30.11.24, 14:00 Uhr und dem 01.12.24, 11:00 Uhr wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Hindenlangstraße in Eschwege mehrere Keller aufgebrochen. Dabei wurden die Vorhängeschlösser "geknackt" und aus einem Kellerraum ein Fernseher der Marke "Panasonic" entwendet. In zwei weiteren Fällen entstand nur Sachschaden, da nichts entwendet wurde. Der Gesamtschaden wird mit 350 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 01.12.24 wurde zwischen Mitternacht und 04:00 Uhr in der Straße "Neustadt" in Eschwege drei dort geparkten Fahrzeugen beschädigt. Bei zwei Fahrzeugen wurde der Außenspiegel abgetreten, bei einem Fahrzeug eine Delle in den Kotflügel getreten. Der Sachschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl einer Batterie

Von der Baustelle der BAB 44 "Riedmühle" wurde über das vergangene Wochenende eine Batterie im Wert von ca. 800 EUR aus einem Bagger ausgebaut und entwendet. Der verschlossene Bagger wurde vermutlich mit einem Nachschlüssel unberechtigt geöffnet. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Kettensägen

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl von zwei Kettensägen der Marke "Stihl", die in der Weißenbachstraße in Weißenbach aus einem unverschlossenen Geräteschuppen entwendet wurden. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 10.11.24 und dem 24.11.24. Der Schaden wird mit ca. 1300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verstoß gegen das Waffengesetz

Auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt in Witzenhausen wurde gestern Nachmittag, um 14:05 Uhr, ein 30-Jähriger aus Helsa in der Walburger Straße durch die Polizei kontrolliert. Der 30-Jährige gab an, dass er ein Pfefferspray dabei habe, das bei näherer Überprüfung sichergestellt wurde, da dieses kein Prüfzeichen aufwies. Bei der weiteren Durchsuchung wurde noch ein Einhandmesser in einem Rucksack aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Verfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell