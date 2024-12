Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.12.24

Eschwege (ots)

Reh ausgewichen

Um 19:45 Uhr befuhr gestern Abend eine 21-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In Höhe von Ellershausen lief plötzlich ein Reh auf die Bundesstraße, worauf die 21-Jährige nach rechts auswich und dadurch mit dem Auto gegen die dortige Leitplanke fuhr. Eine Berührung mit dem Tier fand nicht statt. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Wildunfälle

Um 18:25 Uhr befuhr gestern Abend ein 34-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw die L 3241 in Richtung Eschwege. Im Bereich "Seilberg" wurde ein Dachs von dem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 07:20 Uhr befuhr heute Morgen die Fahrerin eines Pkws aus der Gemeinde Meinhard den Beschleunigungsstreifen zur B 452, von der "Andreas-Höhe" kommend in Richtung Eschwege. Auf dem Beschleunigungsstreifen kreuzten zwei Rehe die Fahrbahn, eines der Tiere wurde dabei von dem Pkw erfasst. Anschließend lief das Tier weiter. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Einbruch

Zwischen 17:40 Uhr und 19:40 Uhr drangen am gestrigen Dienstag unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Cyriakusstraße in Eschwege ein. Über eine aufgehebelte Balkontür verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu den Wohnräumen. Bei der Durchsuchung der Zimmer wurde Bargeld und Schmuck erbeutet. Weiterhin wurde eine zweite Tür beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 30.11.24, 12:00 Uhr und dem 02.12.24, 03:45 Uhr wurde in der Hospitalstraße in Eschwege ein Mercedes Vito durch Unbekannte beschädigt. An dem Bäckereifahrzeug wurde eine Delle in die Motorhaube "geschlagen", wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Leitpfosten herausgerissen

Zwischen Wanfried und Döringsdorf wurden entlang der K 13 18 Leitposten durch Unbekannte entfernt und auf die umliegenden Felder / Gräben verstreut, wie am gestrigen Morgen festgestellt wurde. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Nach Angaben der Straßenmeisterei entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Betrug (Wechselfallenbetrug)

Um 14:26 Uhr betraten gestern Nachmittag zwei Männer die Filiale eines Schuhhauses am Obermarkt in Eschwege. Die Männer beabsichtigten Schnürsenkel im Wert von 2,50 Euro zu kaufen und diese dann mit einer 50 Euro-Banknote zu bezahlen. Dann gaben sie an, dass sie es auch passend haben und steckten die 50 Euro (unbemerkt) wieder ein. Kurz darauf erklärten sie, dass sie es nun doch nicht passend haben und ließen sich 47,50 EUR Wechselgeld auszahlen. Bei den beiden Tätern soll es ich um Männer von osteuropäischen Erscheinungsbild handeln. Beide sind ca. 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Sie trugen beide einen bräunlichen Vollbart. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baumaschinen

Vom Baustellenbereich in der Eisenacher Straße in Herleshausen wurden aus einem Baucontainer mehrere Baumaschinen der Marke "Hilti" entwendet. Die Tat wurde gestern Morgen festgestellt. Der Schaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 23:20 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 26-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw auf der B 400 in der Gemarkung von Ulfen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Es stellte sich dabei heraus, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, was ein durchgeführter Test bestätigte, der auf THC und Amphetamine positiv verlief. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet. Da er auch im Besitz von mehreren Ecstasy-Tabletten war, erwartet den 26-Jährigen auch ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 13:47 Uhr wendete ein weißer Transporter (Postfahrzeug) vor einer Grundstückseinfahrt in der Straße "Am Damm" in Witzenhausen-Gertenbach. Beim Rückwärtsfahren fuhr der Transporter gegen den Pfosten eines Tores, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der Fahrer stieg zunächst aus, fuhr dann aber weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

