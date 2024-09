Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frau belästigt - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend (04.09.2024), gegen 20:05 Uhr, stieg eine 20-Jährige auf der Regionalbahn von Mainz nach Ludwigshafen in Ludwigshafen Mitte aus. Hiernach begab sie sich zu Fuß in den Bereich Kaiser-Wilhelm-Straße und stieg dort gegen 20:20 Uhr in die Straßenbahnlinie 6 in Richtung Rheingönheim. Am Wittelsbachplatz stieg sie aus und begab sich zu Fuß in Richtung Bayernstraße. Während dieser Zeit wurde die Geschädigte durch einen jungen Mann verfolgt, welcher sie wiederholt belästigt, unsittlich berührt und beleidigt haben soll. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst im Nachgang gemeldet.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Die Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen als Anfang 20, circa 1,65 Meter groß, mit schwarzen Haaren, welche im Nacken ausrasiert waren. Er trug ein schwarzes T-Shirt, schwarze Hosen, weiße Schuhe und eine Umhängetasche

