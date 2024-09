Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Betrug am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Ein 84-Jähriger erhielt am Dienstagnachmittag (03.09.2024) einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichts. Unter dem Vorwand, die Tochter des Seniors habe einen tödlichen Unfall verursacht, forderte der Betrüger 70.000 Euro Kaution für die Freilassung der Tochter. Der 84-Jährige gab an nicht so viel Geld zu besitzen, woraufhin der Anrufer das Gespräch beendete.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Unter der Telefonnummer 0621 963 - 1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick" oder sogenannte "Schockanrufe" und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell