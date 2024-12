Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.12.24

Eschwege (ots)

Unfall auf dem Polizeigelände

Um 08:50 Uhr parkte heute Morgen ein 42-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw auf dem Gelände (Besucherparkplatz) der Polizeidirektion in der Niederhoner Straße in Eschwege. Nach dem Verlassen des Autos vergaß er dieses zuvor gegen Wegrollen zu sichern, so dass das Fahrzeuge gegen einen anderen geparkten Pkw rollte. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Spiegel abgefahren

Zwischen 10:30 und 11:15 Uhr wurde am heutigen Vormittag in der Bahnhofstraße in Eschwege ein geparkter Audi Q 5 beim Vorbeifahren touchiert, wodurch der Außenspiegel abgefahren wurde. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 67-Jährigen aus Heringen, der mit seinem Pkw stadteinwärts unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Kabelbrand

Um 10:42 Uhr mussten heute Vormittag die Feuerwehr aus Berkatal in den Berkaweg in Frankenhain ausrücken, nachdem es in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses zu einem Kabelbrand kam. Der Bewohner hatte zuvor Brandgeruch wahrgenommen. Ursächlich war nach bisherigen Ermittlungsstand eine Überlastung im Bereich einer Beleuchtungsanlage und deren Kabelverteilung. Beschädigt wurden insbesondere die Holzvertäfelungen in dem Raum. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Verletzt wurde niemand.

