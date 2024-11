Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Dienstag, kurz nach 16 Uhr, die Straße Mühlgraben und beabsichtigte nach links auf die Petristraße zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 52-Jährigen, welche die Petristraße befuhr. Durch die Kollision wurde das Auto des 88-Jährigen gegen den Pkw eines 45-Jährigen geschoben, welches auf der Petristraße in einer Spur für Linksabbieger wartete. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Klärung der Unfallursache.

