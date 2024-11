Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer und Beifahrerin bei Unfall verletzt

Großengottern (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr am Montag, gegen 16 Uhr, die Mühlhäuser Straße in Großengottern, als er offenbar aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf das vor ihm befindliche stehende Auto eines 56-Jährigen auffuhr. Der 56-Jährige und seine 49 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

