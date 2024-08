Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit um Zigarettenrauch eskaliert

Heidelberg (ots)

Um kurz vor 13 Uhr setzten sich am Donnerstag zwei junge Frauen auf die Stühle der Außengastronomie eines Einkaufsmarktes in der Galileistraße. Als sich die beiden 19-Jährigen eine Zigarette anzündeten, beschwerte sich ein 63-Jähriger über den Rauch. Daraus entwickelte sich rasch ein Streitgespräch zwischen den drei Personen. Dieser eskalierte, als der 63-Jährige eine der beiden Frauen am Arm ergriff. Ihre Freundin kam der Angegriffenen zu Hilfe, wurde aber ihrerseits vom Mann an der Hand gepackt, wogegen sie sich mit mehreren Tritten wehrte. Während des Vorfalls beleidigten die Frauen den Mann fortwährend. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Einer Polizeistreife gelang es dann die Streitparteien zu trennen. Nun ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hinsichtlich der wechselseitig angezeigten Straftaten der Körperverletzung sowie der Beleidigung.

