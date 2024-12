Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.12.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Am Montagmorgen kollidierte gegen 06.00 Uhr eine 48-jährige Autofahrerin aus Weißenborn mit einem Reh, als sie auf der Landesstraße L 3300 von Rambach in Richtung Weißenborn unterwegs war. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Der Sachschaden am Auto der Frau beläuft sich auf 1000 Euro.

Autofahrerin nach Kollision mit geparktem Kleintransporter leicht verletzt

Eine 71-jährige Autofahrerin aus Eschwege ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Frau befuhr um kurz vor 13.00 Uhr von Eschwege kommend in Oberdünzebach die Hauptstraße und verlor dann kurz vor dem Abzweig zur Straße "Hungerborn" die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Infolgedessen prallte die Frau gegen einen am Straßenrand geparkten Kleintransporter. Die 71-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das unfallbeschädigte Auto der Dame musste abgeschleppt werden. Sachschäden sind noch nicht beziffert.

Verstoß Tierschutzgesetz, Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

In der Marktstraße in Wanfried sind im Garten eines Privatgrundstücks offenbar Köder mit Rasierklingen ausgelegt worden. Am Sonntagabend musste der Hund eines dortigen Anwohners notoperiert werden, der zuvor einen dieser Köder gefressen hatte. Die Polizei wurde durch den Tierarzt darüber in Kenntnis gesetzt und hat nun Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Portemonnaie beim Einkauf geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Samstag zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl eines Portemonnaies, welches sich unbekannte Diebe vergangene Woche Mittwoch im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege aneignen konnten. Die Täter machten sich den Umstand zunutze, dass eine 49-Jährige, die zwischen 13.55 Uhr und 14.05 Uhr zum Einkaufen war, ihre Tasche mit dem Portemonnaie am Einkaufswagen hängen hatte und offenbar zeitweilig unbeaufsichtigt ließ. Geklaut wurde das Portemonnaie samt Führerschein, Ausweisdokumenten, Bankkarten und Bargeld. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Gemeinschaftliche Körperverletzung

Am Sonntag kam es gegen 13.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofs in Sontra. Polizeiliche Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung richten sich aufgrund dessen jetzt gegen drei junge Männer (19, 18, 17 Jahre) aus Sontra, die einen ebenfalls aus Sontra stammenden 34-Jährigen angegriffen, zu Boden gebracht und mehrfach geschlagen haben sollen. Neben der Polizei wurde auch ein Krankenwagen hinzugerufen, der die Verletzungen des 34-Jährigen versorgte. Welche Gründe letztlich zu der Auseinandersetzung geführt haben, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben.

Polizei Witzenhausen

Spendenbox aus Gaststätte geklaut; Polizei sucht Zeugen

Aus der Gaststätte "Wichtelstuben" im Parkweg in Ermschwerd haben Unbekannte eine Spendenbox geklaut, die auf dem Bartresen abgestellt war und einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe enthielt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag 10.00 Uhr und Sonntag 00.00 Uhr. Hinweise unter 05542/9304-0.

Katze durch Pkw erfasst und tödlich verletzt

Am Sonntagvormittag um 11.16 Uhr ist eine 27-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen mit einer Katze kollidiert, die unvermittelt die Fahrbahn überquert hatte. Die 27-Jährige befuhr die Landesstraße L 3238 von Witzenhausen in Richtung Ermschwerd. Höhe Ortsausgang Witzenhausen lief das Tier dann auf die Fahrbahn, so dass die Frau nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und das Tier erfasste. Die Katze verendete noch am Unfallort, der Wagen der 27-Jährigen blieb unbeschädigt. Die Tierhalterin konnte im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ausfindig gemacht und verständigt werden.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Vergangene Woche ist in Witzenhausen in der Ermschwerder Straße (etwa in Höhe Nummer 42) ein geparkter Hyundai Kona (Farbe Blau) durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Die Beamten in Witzenhausen ermitteln jetzt wegen Unfallflucht. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Donnerstag 13.30 und Sonntag 15.30 Uhr. Den Unfallspuren nach war der Unfallverursacher offenbar stadteinwärts unterwegs und beschädigte dann den linksseitig am Fahrbahnrand geparkten Pkw an der rechten hinteren Fahrzeugseite an Radkasten und Felge. Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell