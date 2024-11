Polizei Düren

POL-DN: Berufsfelderkundung 2025: Termine für Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse stehen fest

Kreis Düren (ots)

Auch im nächsten Jahr bietet die Polizei Düren im Rahmen der Initiative "Kein Abschluss ohne Anschluss - KAOA" wieder Berufsfelderkundungstage an, bei denen Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen erste Einblicke in den Polizeiberuf erhalten können. Dieses Programm, das von der Jugendhilfe Köln ins Leben gerufen wurde, wird bereits seit einigen Jahren erfolgreich an Schulen in Düren durchgeführt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Polizei Düren die Berufsfelderkundungstage im kommenden Jahr an zwei Terminen ausrichten: am 6. Februar 2025 und am 2. Juli 2025. An den Berufsfelderkundungstagen erhalten die Schülerinnen und Schüler in der Polizeiwache Jülich die Gelegenheit, verschiedene Arbeitsbereiche der Polizei kennenzulernen. Unterstützt von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen - darunter auch Diensthundeführer und einem Mitarbeitende eines Kriminalkommissariates - bekommen die Jugendlichen Einblicke in den vielseitigen Berufsalltag bei der Polizei. Eine besondere Attraktion ist das Planspiel, das vom Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) entwickelt wurde. Durch die Möglichkeit in verschiedene Rollen zu schlüpfen, erleben die Schülerinnen und Schüler, welche Verantwortung und Funktionen einzelne Dienststellen und Personen innerhalb von Einsätzen haben. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich schriftlich mit Lebenslauf, einem Foto und dem letzten Zeugnis bewerben. Die Bewerbungsfrist endet jeweils sechs Wochen vor dem Berufsfelderkundungstag: Für den Termin am 6. Februar 2025 ist der Bewerbungsschluss am 26. Dezember 2024. Für den Termin am 2. Juli 2025 endet die Bewerbungsfrist am 21. Mai 2025. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Frau Froitzheim unter der Rufnummer 02421 949-3222 oder per E-Mail an personalwerbung.dueren@polizei.nrw.de. Die Bewerbung ist per Post (Kreispolizeibehörde Düren, Personalwerbung, Neusser Straße 11, 52428 Jülich) oder E-Mail (personalwerbung.dueren@polizei.nrw.de) möglich. Die Polizei Düren freut sich auf viele interessierte Schülerinnen und Schüler, die den Polizeiberuf hautnah erleben möchten!

